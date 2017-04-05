Посол САР: Турция подводит технику в Идлиб, захватывая сирийские земли

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Турция подводит тяжелую технику в сирийскую провинцию Идлиб, захватывая земли САР, такие действия нарушают суверенитет Сирии и идут вразрез с резолюциями СБ ООН, заявил РИА Новости посол Сирии в России Рияд Хаддад.

"Турция начала процесс захвата новых земель, оккупировав районы Кырбат и Атма в провинции Идлиб… Это не только вопиющая агрессия против суверенитета страны, это вопиющая агрессия против народа Сирии", — заявил высокопоставленный дипломат.

Он уточнил, что в городе Кесаб, провинция Латакия, турецкие войска зашли в несколько деревень и вырубили 300 сосновых и дубовых деревьев на площади в 15 квадратных километров, уничтожили сотни оливковых деревьев.

"Также турецкие войска вошли в район Дикмадаш на севере города Африн и заняли возвышенность вблизи этого города. Там уже находится тяжелая техника и бронемашины. Этот район относится к округу Джиср аш-Шугур, который в свою очередь входит в состав провинции Идлиб. Турецкие войска начинают подготовку к строительству стены, которая разделила бы те земли, которые они захватили и нашу территорию", — сообщил Хаддад.

По его словам, заявления Турции об окончании операции "Щит Евфрата" прямо противоположны тому, что происходит на земле.

"На практике турецкая сторона не вывела свои войска, которые находятся в данный момент на севере города Эль-Баб, и пытаются с помощью группировок, которые являются союзниками Турции, построить там город. Я имею в виду те террористические группировки, которые находятся в данном районе. И, таким образом, они нарушают территориальный суверенитет Сирийской Арабской республики", — заявил посол.

"Когда мы слышим о заявлениях Турции, что она прекращает свои действия на территории Сирии — это на самом деле всего лишь один из элементов информационной войны. Также это является вопиющим нарушением устава ООН, международного права и всех резолюций СБ ООН по Сирии и по борьбе с терроризмом. Вдобавок ко всему это нарушение тех ценностей и принципов, которые сложились в международных отношениях между государствами-соседями", — отметил высокопоставленный дипломат.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил позже о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

* Террористическая группировка, запрещенная в России