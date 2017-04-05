Глава МИД Канады прокомментировала химатаку в Идлибе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Канады заявила, что химатака в сирийском Идлибе "соответствует действиям" правительства президента САР Башара Асада.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного рода вооружений.

"Еще не все факты доступны, но этот прискорбный инцидент соответствует действиям режима, который жестоко и неоднократно применял химическое оружие против своего народа", — говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд. Она добавила, что "возмущена" сообщениями об атаках в Сирии и заявила, что в среду примет участие в конференции о будущем Сирии в Брюсселе.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы боеприпасов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов.

Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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