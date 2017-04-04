Власти США считают, что при атаке на Идлиб в Сирии использовался зарин

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правительство США считает, что при атаке в сирийской провинции Идлиб использовалось отравляющее вещество зарин, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в американском правительстве.

Источник агентства также заявил, что "почти наверняка" атака в Сирии была проведена силами, выступающими на стороне сирийского президента Башара Асада.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки химоружием в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Сообщалось, что комиссия ООН по расследованию в Сирии начала изучение сообщений о предполагаемой химической атаке в провинции Идлиб и последовавшей за ней атакой на госпиталь.

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