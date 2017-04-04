Белый дом осудил химатаки в Сирии

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости. Белый дом осуждает химатаки в Сирии, это не должно быть проигнорировано цивилизованным миром, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Сегодняшние химатаки в Сирии против невинных людей, включая женщин и детей, достойны осуждения и не могут быть проигнорированы цивилизованным миром", — сказал Спайсер.

Он назвал данную атаку "ужасный действием", которое стало ответом на бездействия прошлой американской администрации.

"Президент (Барак) Обама заявил в 2012 году, что он установит "красную линию" против использования химоружия, и он не сделал ничего", — добавил представитель Белого дома.

Спайсер также сообщил, что не знает, обсуждал ли Трамп данный вопрос сегодня с иностранными лидерами, но отметил, что получил брифинг по этой теме от своей команды.

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