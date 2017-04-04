Совбез ООН в среду обсудит ситуацию в Идлибе

ООН, 4 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН в среду в 10.00 (17.00мск) обсудит ситуацию в сирийском Идлибе, где, как сообщалось, было применено химическое оружие. Об этом сообщила постпред США при ООН (председатель Совета в апреле) Никки Хейли.

О созыве экстренного заседания она сообщила по итогам утренней сессии работы СБ ООН.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил во вторник о необходимости проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с химической атакой в сирийской провинции Идлиб.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>