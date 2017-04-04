Сирийская армия освободила от ИГ* 225 населенных пунктов с начала года

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правительственные войска Сирии с начала года освободили от боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* уже 225 населенных пунктов, сообщил во вторник российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 г. сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство", увеличилось до 225", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте российского Минобороны.

За сутки под контроль правительственных войск перешел 51 квадратный километр территории. В общей сложности освобождено 3738,02 квадратных километра.

По сообщению Центра по примирению, в течение суток подписано два соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Хан Арнаба Гарбия провинции Эль-Кунейтра и Медждаль провинции Эс-Сувейда. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1436.

Кроме того, продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии, не изменилось — 139.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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