Могерини: виновные в применении химоружия в Идлибе должны понести наказание

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Виновные в применении химического оружия в сирийском Идлибе должны понести ответственность за это, кто бы это ни был, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Сегодня утром и сегодня (мы были) огорчены новостями об ужасном нападении в Идлибе. Химическое оружие — это худшее из военных преступлений. Кто бы ни нес ответственность за это, должен понести ответственность", — сказала Могерини журналистам.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

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