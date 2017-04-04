Де Мистура выступил за привлечение ОЗХО к расследованию химатаки в Идлибе

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура выступил за привлечение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) к расследованию химической атаки в сирийском Идлибе и заявил, что у ООН пока нет подробных официальных данных об инциденте.

"У нас пока нет никакого официального и надежного подтверждения. Насколько мы понимаем, это была химатака, это прилетело по воздуху. Мы бы выступили за то, чтобы все, у кого есть технические возможности выяснить, что произошло, и ОЗХО — очевидный кандидат сделать это, (использовали эту возможность — ред.) чтобы быть гораздо более точными", — сказал де Мистура журналистам.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии.

В ответ на это источник в ВС Сирии заявил РИА Новости, что сирийская армия не обладает каким-либо химическим оружием, а заявления оппозиции могут быть частью пропагандистской акции против правительственной армии.

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