МККК: зоны безопасности в Сирии должны оставаться гуманитарной инициативой

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА новости, Владимир Добровольский. Зоны безопасности вокруг больниц в Сирии, которые предлагает установить Международный Комитет Красного Креста (МККК), должны оставаться чисто гуманитарной инициативой, а не являться альтернативой путям решения конфликта, заявил РИА Новости глава МККК Петер Маурер.

В понедельник Маурер на проходящей в Брюсселе конференции в поддержку будущего Сирии предложил установить демилитаризованные зоны вокруг больниц и школ.

"Я думаю, что зоны безопасности могут быть эффективным инструментом, если они преследуют чисто гуманитарные цели, а не являются альтернативой военному или политическому решению", — сказал Маурер, комментируя свою инициативу.

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