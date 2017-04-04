Глава МККК назвал условие установления зон безопасности в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Гуманитарные зоны безопасности в Сирии, которые предложил создать Международный Комитет Красного Креста (МККК), могут быть установлены только с согласия военных и всех игроков, присутствующих на месте, заявил РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

В понедельник Маурер на проходящей в Брюсселе конференции в поддержку будущего Сирии предложил установить демилитаризованные зоны вокруг больниц и школ.

"Гуманитарные зоны безопасности не могут быть навязаны силой. Зоны безопасности могут быть установлены только через консенсус всех присутствующих сторон", — сказал Маурер, комментируя РИА Новости реализуемость этого предложения.

По его словам, "все, кто представлен на месте и может нарушить функционирование этих зон безопасности, должны иметь возможность согласиться с установлением зон безопасности".

Кроме того, он подчеркнул, что для создания таких зон необходимо знать позицию военных. "Нам однозначно потребуется согласие всех, кто располагает оружием, для основанных на консенсусе зон безопасности. Я как президент МККК не могу представить себе зоны безопасности, которые не были бы основаны на консенсусе между военными, присутствующими на месте", — сказал собеседник агентства.

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