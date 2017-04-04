Маурер: МККК не будет публично обсуждать создание безопасных зон в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 4 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Международный Комитет Красного Креста (МККК) намерен в рамках дипломатических контактов, а не публично обсуждать возможность создания гуманитарных зон безопасности в Сирии, заявил РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

В понедельник Маурер на проходящей в Брюсселе конференции в поддержку будущего Сирии предложил установить демилитаризованные зоны вокруг больниц и школ.

"Это не будет происходить в публичном пространстве, это будет частью гуманитарной дипломатии МККК", — сказал он РИА Новости, комментируя перспективы переговоров о реализации инициативы.

При этом он отметил, что этот вопрос важно поднимать в том числе публично. "По этой причине я заявил об этом сегодня утром", — сказал глава МККК.

Однако, по его мнению, "важно также, чтобы переговоры о таких вопросах не проходили публично".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

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