Глава МККК: зоны безопасности вокруг больниц в Сирии нужно обсуждать с РФ

БРЮССЕЛЬ, 4 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Международный Комитет Красного Креста считает необходимым обсуждать с Россией возможность создания зон безопасности вокруг больниц в Сирии, заявил РИА Новости президент МККК Петер Маурер.

В понедельник Маурер на проходящей в Брюсселе конференции в поддержку будущего Сирии предложил установить демилитаризованные зоны вокруг больниц и школ. Комментируя в интервью РИА Новости это предложение, он отметил: "Это не совсем моя идея".

"Женевские конвенции предполагают зоны безопасности вокруг больниц. Я думаю, что важно изучить, может ли концепция, прописанная в Женевских конвенциях, быть полезной на месте", — заявил глава МККК.

"Очевидно и понятно, что Россия будет одним из ключевых игроков, которым нужно будет рассмотреть такое предложение, и нам нужно будет обсудить это с Российской Федерацией и изучить российский опыт и позицию в отношении возможности и ограничений такого предложения", — сказал он, отвечая на вопрос о том, какую роль в этом может сыграть РФ.

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