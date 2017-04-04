СМИ сообщили о боях между курдами и сирийской оппозицией на севере страны

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Отряды сирийской вооруженной оппозиции атаковали позиции курдского ополчения YPG на севере Сирии, сообщило курдское агентство Hawar News.

Столкновения произошли в местности Шагба в курдском кантоне Африн на границе с Турцией.

По сообщению агентства, минувшей ночью группа боевиков совершила нападения на деревни Тылль Мадикк, Колсырудж, Самокка, Шейх Иса, Гарбал и Ом Аль-Гош, подконтрольные YPG.

Бойцы YPG открыли ответный огонь, вспыхнули ожесточенные столкновения между бойцами и группой наемников. Бои продолжались до 05:00 часов утра, был уничтожен автомобиль "пикап" с боевиками. Точной информации о численности убитых наемников пока нет, сообщает агентство.

В настоящее время боевики, используя тяжелую артиллерию, бомбардируют район Шагба. Домам гражданского населения нанесен значительный ущерб.

YPG (Yekîneyên Parastina Gel‎‬, Отряды народной защиты) – курдское ополчение, сформированное на севере Сирии. Турецкие власти считают YPG террористической организацией, тесно связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Турки регулярно обстреливают их позиции, кроме того, турецкие силовики поддерживают отряды сирийских радикалов, действующих против курдов.

В августе 2016 года, чтобы не допустить взятия курдами под контроль всего севера Сирии и сирийско-турецкой границы, члены сирийской вооруженной оппозиции из числа арабов-суннитов при поддержке турецкой армии начали операцию "Щит Евфрата". Они взяли под контроль города Джараблус и Аль-Баб на севере Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

В конце марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока местные силы не возьмут ситуацию под контроль. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция. В заявлении турецкого генштаба также говорится, что Турция будет продолжать свои усилия по защите нацбезопасности в Сирии. А 3 апреля о подготовке к новым операциям в Сирии заявил президент Турции.

В свою очередь, официальный Дамаск резко возражает против присутствия турецких войск на севере страны.