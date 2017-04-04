СМИ узнали о попытке ИГ* контратаковать курдов на севере Сирии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Боевики террористической организации ИГ*, окруженные на севере Сирии в районе города Табка, минувшей ночью пытались пойти в контратаку против "Сирийских демократических сил", десятки боевиков убиты, передает курдское агентство Hawar News.

Минувшей ночью боевики ИГ*, используя тяжелое вооружение, на фронте шириной три мили атаковали территории западной части города и территории южной части военного аэродрома Табка, но наткнулись на серьезное сопротивление бойцов "Сирийских демкоратических сил", сообщило агентство.

Завязались ожесточенные столкновения, которые начались в вечерние часы и продлились до 02.00 часов по местному времени. В столкновениях уничтожен танк ИГ*, а также убиты десятки боевиков ИГ*.

Захват города Табка на севере Сирии, который сейчас находится под контролем ИГ*, является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Наступление на Табку началось 21 марта с переброски курдского десанта в район города Табка с помощью американских вертолетов. С тех пор курды освободили от ИГ в районе города 146 квадратных километров, в том числе имеющие стратегическое значение авиабазу Табка и плотину на реке Евфрат и окружили город. 79 боевиков в этом районе были ликвидированы.

Целью операции "Гнев Евфрата" заявлено освобождение Ракки от ИГ*. Табка находится в 40 км к западу от Ракки,

Основой "Сирийских демократических сил" являются курдские отряды YPG (Yekîneyên Parastina Gel‎‬, Отряды народной защиты), а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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