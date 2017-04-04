Меркель: военное решение конфликта в Сирии не привело к ожидаемым целям

БЕРЛИН, 4 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Военное решение конфликта в Сирии не привело к ожидаемым целям, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине перед началом переговоров с премьер-министром Ливанской Республики Саадом Харири.

"Мы, конечно, обменяемся мнениями по тем возможностям, которые существуют для политического решения конфликта в Сирии. Потому что мы видели, что военное решение спровоцировало ужасные страдания, но не ведет в реальности к целям", — сказала Меркель.

Комментируя предстоящую в среду конференцию по Сирии в Брюсселе, Меркель заявила, что хочет "продолжать немецкую поддержку" Сирии, а Германия выступает соорганизатором этой встречи.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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