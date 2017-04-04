Женевская площадка доказала свою состоятельность, заявил Джамиль

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Женевская площадка доказала свою жизнеспособность, несмотря на кажущееся отсутствие прогресса на переговорах по межсирийскому урегулированию, заявил во вторник член руководства "Фронта за перемены и освобождение", представитель платформы "Москва" Кадри Джамиль.

"Обязательно", — заявил Джамиль, отвечая на вопрос о том, доказала ли свою жизнеспособность женевская площадка.

"Без женевской площадки мы бы не видели сейчас всей метаморфозы, которая происходит в международной жизни относительно сирийского кризиса. Все идет латентно, не видно на поверхности и невооруженным глазом. У некоторых создается впечатление, что нет никакого прогресса. Это иллюзия, между прочим", — подчеркнул он.

Оппозиционер подчеркнул, что у площадок "Астана" и "Женева" разные функции в процессе мирного урегулирования. "Астанинская площадка занимается военными вопросами. Женевская — более объемная, она занимается политическим процессом. Они взаимодействуют", — заявил Джамиль.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>