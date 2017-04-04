Сирийская оппозиция ожидает прогресса на шестом раунде переговоров в Женеве

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сирийская оппозиция ожидает увидеть прогресс на следующем, шестом, раунде переговоров в Женеве по межсирийскому урегулированию, заявил во вторник член руководства "Фронта за перемены и освобождение", представитель платформы "Москва" Кадри Джамиль.

"Мы ожидаем (увидеть — ред.) прогресс на следующем раунде. В этот раз прогресс был небольшим… Обстановка благоприятная, региональные и международные силы серьезно ориентируются на выполнение резолюции (СБ ООН) 2254 – и вы это видите, в различных заявлениях, декларациях", — сказал Джамиль, отвечая на вопрос об ожиданиях оппозиции относительно предстоящих встреч в Женеве.

По словам собеседника, выход на прямой диалог между оппозицией и властями Сирии является "единственным вариантом для завершения женевского процесса". Джамиль отметил, что это станет возможным "после того, как закончатся работы четырех групп (по урегулированию — ред.)". "После этого обязательно должны быть прямые переговоры, для них нужна одна делегация от оппозиции", — отметил оппозиционер.

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