Посол Сирии в РФ: борьбу с терроризмом должны координировать с Дамаском

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Все, кто намерен воевать с терроризмом в Сирии, должны координировать свои шаги с официальным Дамаском, заявил посол САР в России Рияд Хаддад.

"Что касается других сил, как вы сказали, по поводу США, мы как правительство уже сказали, что правительство согласно объединять свои усилия с теми, кто воюет против терроризма. Но кто хочет на самом деле воевать против терроризма должен координировать свои шаги с правительством Сирии", — сказал посол на встрече со студентами, организованной московским отделением Российского Императорского православного общества.

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