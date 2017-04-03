Президент Турции заявил о планах новых операций в Сирии

АНКАРА, 3 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена операция "Щит Евфрата", заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Трабзоне.
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на прошлой неделе заявил об успешном окончании "Щита Евфрата", добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.
"Мы закончили первый этап операции "Щит Евфрата". Продолжение, конечно, последует. Мы проводим подготовку к новым операциям", — заявил Эрдоган, трансляцию выступления которого ведет телеканал NTV.
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