Президент Турции заявил о планах новых операций в Сирии

АНКАРА, 3 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция готовится к новым операциям в Сирии после того, как была завершена операция "Щит Евфрата", заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в Трабзоне.

Турецкая армия с 24 августа прошлого года вела операцию против боевиков ИГ*, в результате которой при поддержке сирийской оппозиции удалось взять пограничный город Джараблус, а также Эль-Баб.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на прошлой неделе заявил об успешном окончании "Щита Евфрата", добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

"Мы закончили первый этап операции "Щит Евфрата". Продолжение, конечно, последует. Мы проводим подготовку к новым операциям", — заявил Эрдоган, трансляцию выступления которого ведет телеканал NTV.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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