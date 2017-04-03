Евросоюз принял стратегию по Сирии

ЛЮКСЕМБУРГ, 3 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник приняли стратегию ЕС по Сирии, вобравшую в себя ранее сделанные заявления и предполагающую, в частности, содействие делегации оппозиции на переговорах в Женеве, обеспечение преследования ответственных за военные преступления лиц и помощь сирийскому гражданскому обществу, говорится в тексте документа.
Второй пункт предполагает содействие "значимого и инклюзивного перехода в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике путем поддержки и укрепления политической оппозиции". Как отмечается в тексте стратегии, это означает "поддержку сирийской оппозиции, в частности, Высшего комитета по переговорам (ВКП) в качестве делегации оппозиции на переговорах в Женеве под эгидой ООН". Евросоюз намерен помочь ВКП выработать видение политического перехода, а также содействовать его усилиям по формированию единой переговорной платформы сирийской оппозиции.
Четвертый пункт предполагает "продвижение демократии, прав человека и свободы слова путем укрепления сирийских организаций гражданского общества".
Наконец, шестой пункт предполагает "поддержку устойчивости сирийского населения и сирийского общества", в частности, в сферах образования, трудоустройства и создания структур местного самоуправления.
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