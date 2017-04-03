Евросоюз принял стратегию по Сирии

ЛЮКСЕМБУРГ, 3 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы МИД стран-членов Евросоюза на заседании в понедельник приняли стратегию ЕС по Сирии, вобравшую в себя ранее сделанные заявления и предполагающую, в частности, содействие делегации оппозиции на переговорах в Женеве, обеспечение преследования ответственных за военные преступления лиц и помощь сирийскому гражданскому обществу, говорится в тексте документа.

Стратегия состоит из шести пунктов. Первый – поддержка политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, переговоры о котором будут вестись сторонами конфликта под эгидой спецпредставителя ООН по Сирии и международных и региональных игроков.

Второй пункт предполагает содействие "значимого и инклюзивного перехода в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике путем поддержки и укрепления политической оппозиции". Как отмечается в тексте стратегии, это означает "поддержку сирийской оппозиции, в частности, Высшего комитета по переговорам (ВКП) в качестве делегации оппозиции на переговорах в Женеве под эгидой ООН". Евросоюз намерен помочь ВКП выработать видение политического перехода, а также содействовать его усилиям по формированию единой переговорной платформы сирийской оппозиции.

ЕС также намерен оказывать "своевременную, эффективную и принципиальную" гуманитарную помощь наиболее уязвимым категориям сирийцев и проводить "интенсивную гуманитарную дипломатию". ЕС также будет работать над исполнением гуманитарных исключений из санкционного режима, действующего против Сирии.

Четвертый пункт предполагает "продвижение демократии, прав человека и свободы слова путем укрепления сирийских организаций гражданского общества".

Пятый пункт стратегии – привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях, что, по мнению ЕС, должно способствовать процессу национального примирения и правосудию в переходный период. "ЕС продолжит работать над обеспечением ответственности за военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребления и нарушения международного гуманитарного права, включая подтвержденные случаи использования химического оружия", — говорится в документе.

Наконец, шестой пункт предполагает "поддержку устойчивости сирийского населения и сирийского общества", в частности, в сферах образования, трудоустройства и создания структур местного самоуправления.

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