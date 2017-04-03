Курдские ополченцы заявили о контроле всех дорог вокруг сирийского Табка

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Курдские отряды самообороны (YPG, Yekîneyên Parastina Gel) взяли под контроль все дороги в город Табка на севере Сирии, говорится в ежемесячном бюллетене YPG, поступившем в РИА Новости.

"Все дороги, ведущие в город Табка, взяты под контроль", — отмечается в документе.

Сейчас Табка подконтрольна боевикам ИГ*, курды готовятся ее штурмовать.

Захват Табки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Наступление на город началось 21 марта с переброски курдского десанта в район боевых действий с помощью американских вертолетов.

С тех пор курды освободили от ИГ* в районе Табки 146 квадратных километров, в том числе имеющие стратегическое значение авиабазу "Табка" и плотину на реке Евфрат. 79 боевиков в этом районе были ликвидированы.

Целью операции "Гнев Евфрата" заявлено освобождение "сирийской столицы ИГ*" Ракки от террористов. Табка находится в 40 км к западу от Ракки. После освобождения Табки курды рассчитывают начать окружение Ракки.

Основу "Сирийских демократических сил" составляют курдские отряды YPG, а также ополчение местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа.

В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

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