Курды сбили заминированный беспилотник ИГ* на севере Сирии, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) сбили заминированный беспилотник, направленный боевиками "Исламского государства"* на их позиции, сообщает курдское агентство Hawar News со ссылкой на своих корреспондентов.

Инцидент произошел на севере Сирии в районе военного аэродрома "Бабка", сейчас подконтрольном бойцам SDF. В последнее время боевики ИГ часто используют заминированные беспилотные летательные аппараты в своих атаках, отмечает агентство. Такие беспилотники либо сбрасывают мину на позиции противников, причем наводит беспилотник оператор по видеосвязи, либо используют одноразового "камикадзе".

Захват города Табка на севере Сирии, который сейчас находится под контролем ИГ, является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Наступление на Табку началось 21 марта с переброски курдского десанта в район города с помощью американских вертолетов.

Целью операции заявлено освобождение "сирийской столицы" Ракки от ИГ. Табка находится в 40 км к западу от Ракки. За 10 дней наступления SDF удалось освободить от ИГ 146 квадратных километров, в том числе имеющие стратегическое значение авиабазу "Табка" и плотину на реке Евфрат. Сейчас SDF заканчивают окружение Табки. После освобождения города они рассчитывают начать окружать Ракку.

Основу "Сирийских демократических сил" являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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