ЕС пересмотрит санкции против Сирии при запуске политического перехода

ЛЮКСЕМБУРГ, 3 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз будет готов пересмотреть действующие санкции против Сирии, когда будет запущен процесс политического перехода, предусмотренный резолюцией СБ ООН 2254 и Женевским коммюнике 2012 года, говорится в итоговом заявлении по САР, принятом на заседании главы МИД стран-членов ЕС.

"ЕС напоминает, что он будет готов помочь в восстановлении Сирии только когда решительно начнется всеобъемлющий, настоящий и инклюзивный политический переход, договоренность о котором будет достигнута между сирийскими конфликтующими сторонами на основании резолюции СБ ООН 2254 2015 года и Женевского коммюнике 2012 года", — говорится в документе.

Министры отметили, что в этот момент Совет ЕС будет готов рассмотреть помощь в постконфликтном восстановлении.

"В этом контексте ЕС может пересмотреть действующие ограничительные меры, возобновить сотрудничество с переходными властями, мобилизовать средства в поддержку поствоенного восстановления, в том числе культурного наследия, и использовать подходящие инструменты в рамках политики соседства ЕС и другие программы для ответа на вызовы переходного периода", — заявили главы МИД стран Евросоюза.

Евросоюз продлил санкции против сирийского режима до 1 июня 2017 года. Ограничительные меры против Сирии включают нефтяное эмбарго, ограничения на ряд инвестиций, заморозку средств сирийского Центробанка, ограничения на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и для слежки и перехвата интернет-трафика и телефонных разговоров.

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