Евросоюз пригрозил новыми санкциями против Сирии

ЛЮКСЕМБУРГ, 3 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз вновь пригрозил новыми санкциями против Сирии и заявил, что долгосрочного мира в стране при нынешнем режиме не будет, говорится в итоговом заявлении по Сирии, принятом на заседании глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"ЕС продолжит рассматривать дальнейшие ограничительные меры против Сирии по мере продолжения репрессий. ЕС напоминает, что долгосрочного мира в Сирии при нынешнем режиме не будет", — заявили министры иностранных дел стран-членов Евросоюза.

При этом, как и в октябре прошлого года, главы МИД призвали "режим и его союзников, в частности, Россию, в том числе как сопредседателя МГПС, предпринять все усилия, чтобы обеспечить полноценное прекращение боевых действий, снятие осады и беспрепятственный постоянный доступ для гуманитарной помощи по всей стране".

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