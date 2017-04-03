В Берлине оценили позицию ООН по вопросу о будущем Асада

БЕРЛИН, 3 апр – РИА Новости. Решать вопрос о будущем президента Сирии Башара Асада не имеет смысла в самом начале переговоров по урегулированию конфликта, в ООН сейчас занимают более реалистическую позицию по этому вопросу, чем раньше, заявил журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, прибывший на заседание глав МИД стран-членов ЕС в Люксембург.

"Я всегда говорил, что, в конечном счете, сирийцы должны решать, кто у них президент, правительство. Мало смысла в том, чтобы решать вопрос о месте Асада в самом начале переговоров. Это все ведет только к ужесточению (позиций). Поэтому в ООН сейчас занимают более реалистическую позицию, чем раньше. Только одно не должно произойти – что диктатор, который совершил в регионе чудовищные преступления, на протяжении долгого времени оставался в постоянной позиции", — сказал министр, добавив, что подобные взгляды "не могут быть разделены в Европе".

"Речь идет (на переговорах по Сирии) о новой конституции, о выборах, о новом демократическом правительстве, это не должно отходить на второй план и подчиняться целям борьбы с ИГ*", — добавил Габриэль.

Его заявление в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>