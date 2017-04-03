В Берлине оценили позицию ООН по вопросу о будущем Асада

БЕРЛИН, 3 апр – РИА Новости. Решать вопрос о будущем президента Сирии Башара Асада не имеет смысла в самом начале переговоров по урегулированию конфликта, в ООН сейчас занимают более реалистическую позицию по этому вопросу, чем раньше, заявил журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, прибывший на заседание глав МИД стран-членов ЕС в Люксембург.
"Речь идет (на переговорах по Сирии) о новой конституции, о выборах, о новом демократическом правительстве, это не должно отходить на второй план и подчиняться целям борьбы с ИГ*", — добавил Габриэль.
Его заявление в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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