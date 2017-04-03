В МИД Германии назвали важные темы на переговорах по Сирии в Женеве
12:0503.04.2017
(обновлено: 12:11 03.04.2017)
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БЕРЛИН, 3 апр – РИА Новости. Переговоры в Женеве должны фокусироваться не только на борьбе с террором, но и на гуманитарной поддержке Сирии и соседних стран, заявил журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, прибывший на заседание глав МИД стран-членов ЕС в Люксембург.
"Мы, конечно, поддерживаем процесс в ООН, направленный на переговоры в Женеве. Есть небольшая озабоченность, что все концентрируются на борьбе с терроризмом и "Исламским государством"*, но не на укреплении стабильности для людей в Сирии. То, что мы должны сделать в первую очередь – это обеспечить в Сирии и в соседних странах гуманитарную поддержку, потому что люди вновь будут покидать регион и ехать в Европу к нам, если не получат помощь на месте. Я считаю, это одна из крупнейших задач, стоящих перед нами", — сказал министр.
Его заявление в прямом эфире транслировал сайт Еврокомиссии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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