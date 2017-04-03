МИД Словакии заявил о неправильном подходе ЕС к сирийскому кризису

БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюзу следовало бы заняться обсуждением своей роли в решении сирийского конфликта и будущим Сирии вместо того, чтобы тратить столько времени на обсуждение судьбы сирийского президента Башара Асада, заявил глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Я думаю, мы слишком много времени потратили на рассуждения об Асаде, нам следовало больше обсуждать нашу собственную роль и будущее Сирии. Господин Асад – это один человек, тогда как сама страна важнее. Я совершенно не беспокоюсь об Асаде", — сказал Лайчак журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

Главы МИД стран-членов ЕС в понедельник проведут заседание в Люксембурге, обсудят ситуацию в Ливии и помощь Евросоюза этой стране, Сирию в преддверии международной конференции по поддержке будущего САР и региона, которая пройдет в Брюсселе 4-5 апреля.