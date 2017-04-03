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Война в Сирии
Война в Сирии

В окружении террористов: история жизни россиян в провинции Хама

10:5503.04.2017
(обновлено: 11:24 03.04.2017)
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Ситуация на севере провинции Хама. 1 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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ХАМА (Сирия), 3 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем наступательной операции сирийской армии в провинции Хама, в результате которой в том числе была снята осада города с православным христианским населением Мхарде, где ему удалось встретиться с женщиной из русской глубинки.

Отряды террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* и нарушившие перемирие бандформирования несколько недель назад предприняли попытку масштабного наступления в сирийской провинции Хама со стороны Идлиба. Пройдя десятки километров, боевики осадили Мхарде, где вместе с ополчением и своими семьями остались и несколько русских женщин, прожившие в Сирии больше тридцати лет.

Православный пятачок

Наступление на город Хальфая на севере провинции Хама
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Армия Сирии начала наступление на главный оплот боевиков в провинции Хама
Провинция Хама находится в самом сердце Сирийской Республики. Террористы множество раз на протяжении шести лет пытались захватить Хаму и расположенные на севере провинции нефтяные поля. Однако все эти попытки сводились на нет, и боевики отступали обратно к Идлибу, неся большие потери.

Население города Мхарде состоит исключительно из православных христиан, всего около двадцати тысяч жителей.

Еще вчера в этом маленьком городке с большой историей все магазины были закрыты, а мужчины с оружием занимали круговую оборону, спрятав свои семьи в домах. Сейчас обстановка улучшилась: открыто несколько магазинов, по центральной улице гуляют люди, которые ведут беседы о будущем Сирии.

"Сегодня хороший день. Не стреляют, и мы вновь отстояли свой город. Я вас познакомлю с русской женщиной, которая 30 лет живет в Мхарде, и покажу старинную церковь Пресвятой Богородицы — так вы сможете немного больше понять о сути происходящего здесь", — говорит боец ополчения Джордж, выпускник советского вуза.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Ситуация на севере провинции Хама

Маленькая история

Джордж привез нас в дом командира ополчения Симона. Кажется, здесь все живут, как одна семья. На веранде сидит молодой человек с женщиной, они готовят бутерброды для ребят на передовой.

Мы лишь успеваем познакомиться к тому времени, когда к беседе на веранде присоединятся Мария Владимировна с мужем. Аккуратно одетая женщина с усталыми глазами слегка улыбается, протягивая руку.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
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"Добро пожаловать. Раз вы здесь, значит, осаду сняли, и дорога на Хаму свободна. Мне приятно услышать русскую речь", — говорит Мария, подсаживаясь поближе. Нам есть о чем поговорить.

История о том, как девушка попала в сирийскую глубинку, имеет тысячи аналогов — поджарый сирийский студент, учеба, любовь и решение отправиться за мужем в неизвестность. Правда, в далеком 1979 году даже мысли не было, что придется укрываться от минометных обстрелов и ждать автоматной очереди из соседней деревни лишь из-за того, что у тебя другая вера.

"Это глупая война. Они долго готовились, а мы не заметили. Образованные — нормальные, а вот остальных учили не уважать христиан, и они просто убивали всех. Но мы остались. Ведь если мы уйдем, то кого защищать? Многие мужчины вывезли свои семьи и вернулись защищать наш город. Мы здесь, как одна семья, а вокруг нас враги… Сейчас, наверное, самое тяжелое время за все годы", — говорит Мария тихим голосом, выдерживая паузы между предложениями, кажется, пытаясь передать все переживания и тяжесть происходящего.

Русская девушка стала частью сирийской истории. Многие годы, как и местные, она работала на текстильной фабрике, родила Александра и Надежду и успела стать бабушкой.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Ситуация на севере провинции Хама

Беспокойные соседи

Рядом с христианским городом находится населенный пункт Хальфая, сегодня его считают крупнейшим оплотом боевиков на севере провинции Хама. Бывшие соседи развернули в сторону Мхарде ракетные и минометные установки — просто из-за того, что Мария Владимировна и тысячи таких же горожан молятся Богу иначе.

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото
© AP Photo/ Militant website
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Джордж объясняет, что Хальфая стала таким оплотом боевиков, так как находится рядом с границей провинции Идлиб, которая полностью под контролем радикальных и террористических группировок.

Ополченец считает, что боевики пользовались перемирием, чтобы основательно закрепиться в Хальфае, наладить пути снабжения и обеспечить плацдарм для масштабного наступления на Хаму.

"Надо понимать, что Хама — в сердце Сирии и, захватив ее, террористы смогут разорвать страну на несколько кусков, изолировав в том числе Алеппо от других провинций", — разъясняет стратегическую важность здешних боев ополченец.

В последний раз боевики предпринимали масштабное наступление осенью 2016 года. Бои возобновились через несколько дней после того, как из поселения Дарайа (на юге Дамаска) вывезли в Идлиб три тысячи боевиков с семьями. На днях в рамках договоренностей были вывезены более тысячи боевиков и из города Хомс.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Наступление на город Хальфая на севере провинции Хама

Здесь была Богородица

Неудивительно, что даже самая неприметная деревушка в Сирии имеет свою тысячелетнюю историю. Весь мир знает Маалюлю под Дамаском, на слуху и древний город Садад.

Сирийский военный возле города Хама, Сирия. Архивное фото
© AP Photo/ Pavel Golovkin
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"Мхарде тоже крайне важный город для христиан. В этой церкви (Пресвятой Богородицы) дева Мария находилась некоторое время в комнатке справа от алтаря", — рассказывает хранитель церкви, встретивший нас с Джорджем после того, как мы покинули дом Симона и попрощались с Марией Владимировной.

Небольшая церковь расположена недалеко от центра города. Двери в храм сделаны низко, специально, чтобы каждый, кто хочет войти, кланялся.

Внутри помещения несколько римских колонн — церковь построена на месте древней постройки. Что именно тут было две тысячи назад, хранитель не знает.

Все внутри скромно, и света почти нет, таинства добавляют горящие свечи под образами и перед алтарем.

Настоятель прерывает мысли о высоком и демонстрирует несколько икон, одна из которых — Владимирская икона Божией Матери.

"Россия всегда с нами и никогда нас не бросала. И как в вашу великую войну вы освятили землю иконами Богородицы с четырех сторон, так и здесь наши и ваши образы хранят нас, а мы — их", — говорит хранитель храма.

Артиллеристы Сирийской арабской армии (САА) ведут бой против отрядов террористов в окрестностях города Мхин в Сирии
© РИА Новости. Илья Питалев
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В скромной комнатке у алтаря, где Дева Мария провела несколько дней своей жизни, у находящегося там по коже бегут мурашки. Вокруг — десятки образов из разных стран и постоянно горит лампадка.

В четырех километрах от этого исторического места по-прежнему находятся боевики, которые готовы превратить в груду камней чуждую им историю. Жители Мхарде верят, что правительственные силы освободят соседнюю Хальфаю и в ближайшем будущем разгромят боевиков и в Идлибе, дойдя до границы с Турцией. Однако на сегодняшний день никто пока не торопится возвращать свои семьи обратно, и все держат наготове свое оружие.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Ситуация на севере провинции Хама
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