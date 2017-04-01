Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 15 нарушений

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 18, РФ их не подтверждает, сообщил в субботу российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск (8), Латакия (4), Хама (2) и Деръа (1)", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано 18 нарушений единого соглашения в провинциях Дамаск (3), Деръа (1), Хама (7), Латакия (1), Хомс (1) и Алеппо (5).

"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 18 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", — отмечается в сообщении.

По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.

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