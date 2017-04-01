Курды за 10 дней наступления освободили от ИГ* 146 кв км на севере Сирии

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. "Сирийским демократическим силам" (SDF) удалось освободить от боевиков 146 квадратных километров за 10 дней операции по освобождению от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) города Табка на севере Сирии; 79 боевиков были уничтожены, говорится в заявлении штаба SDF, поступившем в РИА Новости.

Операция, которая проходит при поддержке международной коалиции, началась 21 марта с переброски десанта в район города Табка с помощью американских вертолетов.

"За десять дней операции освобождена зона площадью 146 квадратных километров, где находятся 23 деревни… Ликвидированы 79 боевиков, включая двух командиров. Пятеро боевиков взяты в плен", — говорится в сообщении штаба SDF.

Кроме того, силами SDF уничтожено пять боевых машин.

Потери самих SDF, по утверждению штаба, составили четыре бойца. Еще четверо получили ранения.

Освобождение Табки в 40 км к западу от "сирийской столицы" ИГ города Ракка является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Основной целью операции заявлено освобождение Ракки от ИГ. Основу "Сирийских демократических сил" составляют курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. Это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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