Хомс по соглашению с властями покинули около 400 боевиков

ХОМС (Сирия), 1 апр — РИА Новости. Очередная группа из около 400 боевиков вооруженных группировок по соглашению с властями Сирии покинула город Хомс на западе страны, сообщили РИА Новости местные источники.

В середине марта губернатор провинции Хомс Талял Барази сообщил о достижении при участии России договора с боевиками в осажденном квартале Аль-Ваер об их поэтапном выводе в течение шести-восьми недель. Группы по несколько сотен вооруженных лиц и их родственники начали покидать Хомс 18 марта.

"Процесс вывода боевиков и их семей из района Аль-Ваер возобновился в 1.30 субботы (совпадает с мск)", — сообщили источники.

По их информации в сторону северной провинции Идлиб выехали 23 автобуса с более чем 900 пассажирами. "Среди них 400 боевиков", — отметили собеседники агентства.

Всего, по их оценке, в рамках этого этапа из Хомса могут выехать до двух тысяч человек. Не менее двух тысяч человек уже покинули район в рамках прошлых этапов процесса.