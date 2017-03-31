Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 нарушений

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 15, Россия их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 11 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (2), Деръа (2) и Хама (1). Турецкой частью представительства зафиксировано 15 нарушений Единого Соглашения в провинциях Хама (4), Идлиб (4), Дамаск (2), Деръа (2), Латакия (2) и Хомс (1)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 15 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются.

Также добавляется, что число вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось – 64.

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