Турция планирует продолжить защищать национальную безопасность в Сирии

АНКАРА, 31 мар – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция будет продолжать свои усилия по защите нацбезопасности в Сирии, несмотря на окончание операции "Щит Евфрата", говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого генштаба в пятницу.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил окончание операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, заявив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция

"Операция "Щит Евфрата", начатая 24 августа с целью защиты нашей национальной безопасности от террористов, прежде всего от террористической группировки "Исламское государство"*, проводимая в координации с международной коалицией, на данном этапе успешно завершена. Усилия по обеспечению национальной безопасности, предотвращению любых нежелательных инцидентов, а также для обеспечения возможности возвращения наших сирийских братьев в свои дома будут продолжены", — говорится в документе.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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