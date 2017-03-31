Сирийская армия за сутки освободила 16 деревень в провинции Хама

ХАМА, 31 мар — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Правительственные войска Сирии и союзные силы за сутки освободили 16 населенных пунктов на севере провинции Хама, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Среди освобожденных поселений — Хаттаб и Надель-аш-Шир. По словам сирийских военнослужащих, террористы понесли большие потери и отступили к границе провинции Идлиб.

Наступление сирийской армии при поддержке артиллерии и ВВС САР продолжается в населенных пунктах Хальфая, Суран и Тель-Бейт-Имам между провинциями Хама и Идлиб.

"В ходе наступления сегодня (в пятницу) бойцам сирийской армии удалось захватить два танка и две единицы техники противника", — рассказал РИА Новости офицер сирийской армии, участвующий в бою на севере Хамы.

Террористы несколько недель назад предприняли попытку масштабного наступления в провинции Хама со стороны Идлиба. По некоторым данным, в наступательной операции принимали участие более 10 тысяч террористов "Джебхат-ан-Нусра"* и союзной им бандформированиям. За время боев было ликвидировано более двух тысяч боевиков.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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