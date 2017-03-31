Турция представила США план освобождения Ракки от ИГ*

АНКАРА, 31 мар— РИА Новости. Анкара представила президенту США Дональду Трампу план по освобождению сирийской Ракки от террористической группировки "Исламское государство"*, но ответа пока не получено, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в пятницу.
"Мы представили Трампу четкий план по операции в Ракке, но пока не получили от США конкретного ответа", — заявил Калын на брифинге в Анкаре.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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