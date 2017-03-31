RT: появились кадры присутствия военных США недалеко от Ракки

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Появились кадры, свидетельствующие о присутствии американских военных, снятые в непосредственной близости от линии фронта рядом с сирийским городом Ракка, "столицей" террористической группировки "Исламское государство"*, передает телеканал RT.

Ранее официальный представитель Пентагона Эрик Пэйхон подтвердил, что военные США оказали помощь курдским формированиям в проведении операции у города Табка близ Ракки. По словам Пэйхона, американская авиация доставила курдских бойцов в район операции, но военные США в действиях не участвовали.

На кадрах, снятых возле плотины Табка, видно американского военнослужащего. Как сообщили телеканалу представители "Демократических сил Сирии" (ДСС), в течение некоторого времени американские солдаты находились рядом с ними во время боевых действий против боевиков ИГ. ДСС — арабо-курдские отряды, которые ведут наступление на Ракку при поддержке международной коалиции во главе с США.

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"Столица" самопровозглашенного "халифата" ИГ Ракка расположена на севере Сирии (в 160 километрах к востоку от Алеппо) на берегу Евфрата, в ней проживают около 300 тысяч человек. Боевики захватили город в 2013 году. После перехода Ракки в руки террористов правительственные войска неоднократно пытались ее отбить, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией. По оценкам экспертов, сейчас в Ракке могут базироваться от трех до четырех тысяч боевиков.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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