Источники назвали сроки нового раунда переговоров по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Новый раунд межсирийских переговоров в Женеве предварительно планируется провести в середине мая, сообщили РИА Новости два источника, независимые друг от друга.

"Женеву-6 планируется провести после встречи по Сирии в Астане, которая запланирована на 3-4 мая", — сказал РИА Новости источник в одной из делегаций.

Источник, близкий к организации переговоров, подтвердил, что рассматриваются такие сроки.

Накануне замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов сообщил журналистам, что новый женевский раунд, будет зависеть от того, какие встречи будут до этого, в частности, в Астане. По его словам, судя по контактам Москвы со спецпосланником ООН, Стаффан де Мистура настроен на то, чтобы следующий раунд состоялся.

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