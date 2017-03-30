Полномочия де Мистуры на посту спецпосланника ООН продлили еще на полгода

ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Полномочия Стаффана де Мистуры на посту спецпосланника ООН продлены ещё на шесть месяцев, сообщили РИА Новости несколько источников.
"Ему продлили контракт еще на шесть месяцев", — сказал источник, близкий к офису де Мистуры.
Источник в одной из делегаций на переговорах подтвердил агентству эту информацию.
"Да это так", — сказал ещё один собеседник РИА Новости, источник в дипломатических кругах.
Ранее Стаффан де Мистура уклонился от прямого ответа на вопрос о том, продлили ли его мандат. В ответ он поинтересовался у журналистов, единственный ли это вопрос на межсирийских переговорах.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>