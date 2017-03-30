Полномочия де Мистуры на посту спецпосланника ООН продлили еще на полгода

ЖЕНЕВА, 30 мар — РИА Новости. Полномочия Стаффана де Мистуры на посту спецпосланника ООН продлены ещё на шесть месяцев, сообщили РИА Новости несколько источников.

"Ему продлили контракт еще на шесть месяцев", — сказал источник, близкий к офису де Мистуры.

Источник в одной из делегаций на переговорах подтвердил агентству эту информацию.

"Да это так", — сказал ещё один собеседник РИА Новости, источник в дипломатических кругах.

Собеседник агентства добавил, что де Мистура должен будет отчитаться об итогах "Женевы-5" перед Советом Безопасности ООН, поэтому его полномочия были продлены. При этом на уточняющий вопрос, продлены ли полномочия на две недели, слухи о чем появлялись в арабских СМИ, или на шесть месяцев, собеседник агентства сказал: "На две недели не продлевают".

Ранее Стаффан де Мистура уклонился от прямого ответа на вопрос о том, продлили ли его мандат. В ответ он поинтересовался у журналистов, единственный ли это вопрос на межсирийских переговорах.

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