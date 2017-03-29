Лавров заявил о возможности возобновления сотрудничества РФ и США по Сирии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Возможность для возобновления сотрудничества России и новой администрации США по Сирии существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса о том, можем ли мы возобновить сотрудничество: да, такая возможность есть", — заявил Лавров в интервью журналу "National Interest".

Он также отметил, что "президент Дональд Трамп заявил, что борьба с терроризмом является для него первоочередной задачей во внешней политике, и это, на мой взгляд, совершенно логично. Уверен, мы будем придерживаться того же похода;".

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что, говоря "о вмешательстве в дела других государств, – угроза терроризма является глобальной, поэтому, вмешиваясь в дела другого государства с целью борьбы с проявлениями терроризма, вы действуете в интересах своей страны"

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