Гатилов прокомментировал пятый раунд переговоров по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Пятый раунд переговоров в Женеве по Сирии проходит непросто, есть разногласия между участниками по повестке дня, заявил в среду замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.
По его словам, Москва исходит из того, что все пункты являются равнозначными, имеют одинаковый вес и должны обсуждаться на равной основе.
"Пока преждевременно говорить о каких-то окончательных итогах этого раунда. По моим ощущениям, есть обоюдное желание сторон продолжать переговоры. В какую сторону они пойдут, будет зависеть от спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры", — добавил он.
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