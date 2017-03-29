Гатилов прокомментировал пятый раунд переговоров по Сирии в Женеве

ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Пятый раунд переговоров в Женеве по Сирии проходит непросто, есть разногласия между участниками по повестке дня, заявил в среду замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Нынешний раунд проходит весьма непросто. Несмотря на то, что на прошлом раунде была согласована повестка из четырех пунктов. Есть определенные разногласия среди делегаций насчет очерёдности обсуждения этих пунктов повестки дня", — сказал Гатилов.

По его словам, Москва исходит из того, что все пункты являются равнозначными, имеют одинаковый вес и должны обсуждаться на равной основе.

"Пока преждевременно говорить о каких-то окончательных итогах этого раунда. По моим ощущениям, есть обоюдное желание сторон продолжать переговоры. В какую сторону они пойдут, будет зависеть от спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры", — добавил он.

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