Сирийская армия и ополченцы теснят боевиков "Ан-Нусры"* к северу от Хамы

ДАМАСК, 29 мар — РИА Новости, Евгений Орел. Подразделения сирийской армии при поддержке союзного ополчения смогли вытеснить боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) из окрестностей населенного пункта Суран к северу от города Хама, сообщило в среду информагентство САНА со ссылкой на военный источник.

Согласно данным агентства, под контроль военных также перешли территории вблизи поселков Маарзаф и Камхана. На этом участке фронта боевики оказывают ожесточенное сопротивление. Огневую поддержку армии оказывают артиллерия и ВВС САР.

Тем временем, накануне банды "Джебхат ан-Нусры" объявили о начале уже второго за месяц массированного наступления на позиции армии в этих районах. Их конечной целью является захват города Хама, административного центра одноименной провинции.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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