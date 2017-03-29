Гатилов считает, что ситуацию с перемирием в Сирии нельзя назвать отчаянной
15:2929.03.2017
(обновлено: 15:31 29.03.2017)
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ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов не согласен с тем, что ситуацию с соблюдением перемирия в Сирии можно охарактеризовать как отчаянную.
"Данные объективного мониторинга подтверждают, что режим прекращения огня в целом соблюдается", — сказал он, отвечая на вопросы представителей СМИ после встречи с делегацией Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции.
"Вы хотите сто процентов?" — риторически спросил он у журналиста.
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