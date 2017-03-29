Гатилов рассказал о переговорах с ВКП сирийской оппозиции

ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов обсудил с делегацией Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции необходимость достижения прогресса на переговорах в Женеве, дискуссия была открытой, тема ухода президента САР Башара Асада не обсуждалась.
По его словам, сирийские оппозиционеры согласились с необходимостью достижения прогресса на переговорах.
"Этот вопрос не затрагивался", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о теме ухода Асада, на чем настаивает ВКП.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>