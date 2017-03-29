Гатилов рассказал о переговорах с ВКП сирийской оппозиции

ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов обсудил с делегацией Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции необходимость достижения прогресса на переговорах в Женеве, дискуссия была открытой, тема ухода президента САР Башара Асада не обсуждалась.

"Состоялось интересное обсуждение", — сказал Гатилов журналистам по итогам встречи, которая состоялась в среду в женевском отделении ООН.

По его словам, сирийские оппозиционеры согласились с необходимостью достижения прогресса на переговорах.

"Этот вопрос не затрагивался", — сказал дипломат, отвечая на вопрос о теме ухода Асада, на чем настаивает ВКП.

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