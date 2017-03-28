Российская сторона зафиксировала в Сирии 13 нарушений за сутки

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 13 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 16, РФ их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 13 нарушений в провинциях Дамаск (семь), Латакия (три), Хама (два) и Идлиб (одно)", — говорится в бюллетене, размещенном на сайте Минобороны России.

Отмечается, что турецкой частью представительства зафиксировано 16 нарушений соглашения в провинциях Дамаск (два), Деръа (одно), Хама (четыре), Алеппо (четыре), Идлиб (четыре) и Хомс (одно).

"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все 16 случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", — заявили в Центре по примирению.

По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.

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