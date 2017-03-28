Путин: кооперация России и Ирана помогла режиму прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Совместные действия России и Ирана позволили установить режим прекращения огня в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с иранским коллегой Хасаном Роухани.
"Участие России и Ирана наряду с Турцией в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане между представителями вооруженной оппозиции и сирийского правительства является вкладом в дальнейшее продвижение мирного политического урегулирования в Сирии, содействует межсирийским переговорам и соответствующему процессу под эгидой ООН в Женеве", — добавил Путин.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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