Путин: кооперация России и Ирана помогла режиму прекращения огня в Сирии

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Совместные действия России и Ирана позволили установить режим прекращения огня в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с иранским коллегой Хасаном Роухани.

"Считаем важным и далее укреплять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом. Россия и Иран координируют свои шаги в ликвидации ИГИЛ* и "ан-Нусры"*, способствуют урегулированию ситуации в Сирии. Во многом благодаря именно нашим совместным усилиям удалось установить режим прекращения боевых действий и распространить его на значительную часть территории Сирии", — сказал Путин.

"Участие России и Ирана наряду с Турцией в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане между представителями вооруженной оппозиции и сирийского правительства является вкладом в дальнейшее продвижение мирного политического урегулирования в Сирии, содействует межсирийским переговорам и соответствующему процессу под эгидой ООН в Женеве", — добавил Путин.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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