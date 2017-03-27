Гатилов: российская делегация встретится со всеми участниками "Женевы-5"

ЖЕНЕВА, 27 мар — РИА Новости. Замглавы МИД России Геннадий Гатилов, говоря о возможности встречи в Женеве с делегацией Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции, заявил, что представители РФ будут встречаться со всеми участниками межсирийских переговоров.

"Мы будем встречаться со всеми", — сказал российский дипломат журналистам.

"Мы будем в Женеве, пока раунд не закончится", — сообщил Гатилов РИА Новости. На уточняющий вопрос о том, будет ли это 31 марта, замглавы МИД РФ ответил: "Да".

В понедельник глава делегации ВКП сирийской оппозиции Насер Харири заявил, что планирует встречу с Гатиловым в Женеве.

Новый раунд межсирийских переговоров начался в Женеве 24 марта.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>