Сирийская вооруженная оппозиция осудила заявление де Мистуры про делегацию

БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Специальный посланник ООН Стаффан де Мистура должен извиниться за свое заявление, в котором он выразил готовность составить оппозиционную делегацию, он не имеет прав на подобные действия, заявляет сирийская вооруженная оппозиция.

Де Мистура заявил во вторник, что самостоятельно сформирует делегацию сирийской оппозиции для участия в переговорах по сирийскому урегулированию в Женеве, если до 8 февраля не получит ответа на приглашения от единой делегации. Свое решение он обосновал соответствующим положением в резолюции ООН 2254.

"Кто бы то ни был, он не имеет право назначать людей, которые будут вести переговоры от имени сирийцев. Специальный посланник должен соблюдать свои полномочия и извиниться перед сирийским народом за свое заявление", — соответствующее заявление было размещено в Twitter вооруженной оппозицией.

Возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН перенесли с начала месяца на 20 февраля. По словам де Мистуры, решение отложить переговоры даст сирийской оппозиции больше времени, чтобы подготовиться и удостовериться в том, что переговоры будут настолько инклюзивными, насколько это возможно.

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