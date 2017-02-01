Генсек ООН не против безопасных зон, но призвал учитывать трагичный опыт

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не имеет ничего против идеи создания зон безопасности для мирных жителей, при этом он не стал комментировать подобную инициативу США по Сирии, призвав учитывать трагичный опыт.

Антониу Гутерреш сообщил журналистам в среду, что "точно не знает, что имеется ввиду под этой идеей", и потому "сложно комментировать что-то, что мы не знаем".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен создать в Сирии безопасные зоны для решения проблемы беженцев. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, США следовало бы просчитать все возможные последствия введения таких зон, с Россией по этому вопросу консультаций не было.

"У нас нет ничего против создания зон, в которых люди смогут находиться в безопасности", — заверил Гутерреш, подчеркнув, что "если люди решат покинуть безопасные зоны, препятствовать этому недопустимо".

Генсек ООН отметил, что концепция создания зон безопасности применялась в разных ситуациях. "История знает разные примеры создания безопасных зон, некоторые из них — трагичные. Сребреница была безопасной зоной", — напомнил Гутерреш.