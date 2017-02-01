Генсек ООН считает возможным успешное проведение встречи по Сирии в Женеве

ООН, 1 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ожидает, что в ходе нового раунда межсирийских переговоров, стороны перейдут к обсуждению существенных вопросов, и считает возможным успешное проведение встреч в Женеве.

"Нам нужно сконцентрировать все усилия, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности и Женевским коммюнике, чтобы конференция в Женеве стала успешной. Это в наших общих интересах", — заявил генсек журналистам в среду.

Отвечая на вопрос, что может быть сделано для обеспечения этого успеха, Гутерреш отметил важность того, "чтобы на этот раз были дискуссии по существу по центральным вопросам". "И я надеюсь, что это будет возможно", — сказал он.

Гутерреш также подчеркнул, что успех конференции зависит и от "значительного представительства сирийской оппозиции".

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что переговоры в Женеве отложены до 20 февраля. В районе 8 февраля он намерен разослать приглашения к участию в переговорах. Если к этому времени сирийская оппозиция не определится с составом единой делегации, де Мистура намерен сформировать делегацию самостоятельно.

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