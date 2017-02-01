ВКП выступил против участия в делегации тех, кто "вторит пожеланиям Асада"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции (ВКП) не поддержит участие в единой делегации оппозиции тех коллег, которые "вторят пожеланиям" властей Сирии, заявил РИА Новости представитель комитета Яхья аль-Ариди.

Оппозиция пока не смогла представить единую делегацию на предстоящие 20 февраля переговоры по сирийскому урегулированию в Женеве. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура заявил, что сформирует ее сам, если до 8 февраля не получит ответ на приглашение.

"ВКП не против формирования единой делегации в правильное время с правильными людьми и для правильных переговоров. Все верящие в женевское коммюнике, предполагающее переходный период, приветствуются", — объяснил аль-Ариди.

Однако, как подчеркнул он, если некоторые оппозиционеры "вторят тому, чего хочет (президент Сирии Башар) Асад", они являются "сторонниками делегации режима".

Помимо ВКП в сирийской оппозиции существуют две крупные платформы — каирская и группа "Хмеймим", представленная патриотически настроенной внутренней оппозицией.

Как отмечал представитель оппозиционного движения "Завтра Сирии" Монзер Акбик в интервью РИА Новости, задача сформировать единую делегацию сложна из-за разногласий по поводу будущих политических изменений.

ВКП ранее пообещал решить вопрос с делегацией на своем ближайшем заседании, подключив участников прошедших в январе переговоров по Сирии в Астане.